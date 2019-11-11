'Recep İvedik 6'yı ilk üç günde kaç kişi izledi?

'Recep İvedik' serisinin altıncı filmi, ilk 3 günde 1 milyon seyirci ile açılış yaptı. Sosyal medya hesabından başarısını takipçileriyle paylaşan Şahan Gökbakar şu ifadeleri kullandı:

"Üç günde 1 milyon seyirci ile yine muhteşem bir açılış yaptık. Şubat aylarından sonra Kasım ayına da damgamızı vurduk ve tüm zamanların en iyi kasım açılışını yaptık. Bir serinin 6’ncısını yapıp 13 yıl boyunca hala bu sevgiyi ve ilgiyi koruyabilmek herkese kolay kolay nasip olmaz! Bizi yine gururlara layık gördünüz... Her defasında yine ve yeniden sizleri güldürmeye devam edeceğiz. Hepinizi çok seviyorum."