MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeRed Bull Music’de iddialı isimler
09.08.2019 - 08:48| KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Red Bull Music’de iddialı isimler

1-15 Ekim tarihleri arasında bu yıl ikinci kez düzenlenecek olan Red Bull Music Festival İstanbul’un 5 konsept gecesinde yer alacak sanatçılar açıklandı. Festivalde, Ata Kak’tan Ceza’ya, Linn da Quebreda’dan Laurel Halo’ya birçok sanatçı yer alıyor.

Red Bull Music’de iddialı isimler

Pozitif organizasyonuyla gerçekleştirilen festivalin biletleri ise Biletix’te satışta. Festivalde yer alan beş  konsept gecenin ilki olan Alpha Beat Night, 3 Ekim’de Feriye’de gerçekleşecek. Bu gecede dans müziği ve rap’i kendi meşrebinde harmanlayan Ganalı müzisyen Ata Kak’ın yanı sıra Ammar 808 ve Undomondo müzikseverlere modern Afrika ezgileriyle dolu bir gece yaşatacak. Diğer dikkat çeken bir gece, 5 Ekim’de düzenleniyor. İstanbul-Berlin arası bir hip hop köprüsü kurmayı amaçlayan “Kan Kardeşler Gecesi”nde; Türkçe rap’in kilometre taşlarından Ceza, hem Cartel hem de sonrasında yaptığı üretimlerle müzikseverlerin beğenisini kazanan Kabus Kerim ile Almanya’da yaşayan ‘flow’ üstadı Türk MC Defkhan ve ana akım bariyerleri trap ile yıkan Khontkar gibi isimler hip hop severlerle buluşacak.

 

Bahar Candan, bir kadına tekme tokat saldırdıKatıldığı moda programlarıyla adını duyuran Bahar Candan, karşısında ayağını sallayarak oturan genç kadını tekme tokat dövdü
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Serdar Ortaç-Chloe boşanmasının detayları belli oldu!

Serdar Ortaç-Chloe boşanmasının detayları belli oldu!

Della Miles, Kuşadası'nda

Della Miles, Kuşadası'nda

Elizabeth Hurley'den havuzda üstsüz poz

Elizabeth Hurley'den havuzda üstsüz poz

Demet Özdemir-Lider Şahin aşkının kanıtı olan o fotoğraf!

Demet Özdemir-Lider Şahin aşkının kanıtı olan o fotoğraf!

Sıradaki Haber