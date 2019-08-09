Red Bull Music’de iddialı isimler

Pozitif organizasyonuyla gerçekleştirilen festivalin biletleri ise Biletix’te satışta. Festivalde yer alan beş konsept gecenin ilki olan Alpha Beat Night, 3 Ekim’de Feriye’de gerçekleşecek. Bu gecede dans müziği ve rap’i kendi meşrebinde harmanlayan Ganalı müzisyen Ata Kak’ın yanı sıra Ammar 808 ve Undomondo müzikseverlere modern Afrika ezgileriyle dolu bir gece yaşatacak. Diğer dikkat çeken bir gece, 5 Ekim’de düzenleniyor. İstanbul-Berlin arası bir hip hop köprüsü kurmayı amaçlayan “Kan Kardeşler Gecesi”nde; Türkçe rap’in kilometre taşlarından Ceza, hem Cartel hem de sonrasında yaptığı üretimlerle müzikseverlerin beğenisini kazanan Kabus Kerim ile Almanya’da yaşayan ‘flow’ üstadı Türk MC Defkhan ve ana akım bariyerleri trap ile yıkan Khontkar gibi isimler hip hop severlerle buluşacak.