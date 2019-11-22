Antalya Lara’da her şey dahil bir otelin a la carte restoranında, Avrupa’nın sayılı yıldızlı lokantalarında olduğu gibi birbiriyle uyumlu, her biri ayrı leziz akşam yemeği yiyeceğimi ve bunu yazacağımı doğrusu düşünmemiştim.

Aska Hotel’de daha evvel kalmış, gerek İtalyan gerekse Türk lokantasında benzer yemekler tatmıştım. Ama bu defa şef Kahraman Bıyıklı doğrusu zirveyi yakalamayı başarmış.

Ege lezzetleri...

Cevizli cibes kavurma, zeytinyağlı ısırgan otu, mantarlı turp otu, börülceli hardal otu kavurması, kızarmış yer fıstıklı arapsaçı ve zeytinyağlı ebegümeci, hatırladıklarımdan bazıları... Bunları tadarken, kendimi Urla’da şık bir restoranda hissettim.

Közlenmiş biber ve patlıcan eşliğinde ılık keçi peyniri ve elma kurusu, kayısı, erik, mango, muz ve yoğurtla yapılan smoothie birlikteliği, çok enteresan geldi. Arkasından enginar püresi ve erik sosuyla gelen minik ördek göğsü değişik bir tattı. Beyaz hindiba salatasıyla devam ettik. Cibes otu, karamelize arpacık soğan, kuşkonmaz, demirhindiba sosuyla sunulan kuzu bonfile ana yemeğimizdi ve çok kıvamındaydı. Gerek pişmesi gerekse görüntüsüyle, bir artistin paleti gibi bir tabak oluşmuştu. Biz tatlı beklerken, lagos filetoyla sarsıldık. Balık başarılıydı ama garnitürleri olan tereyağında sotelenmiş kuşkonmaz, beyaz lahana ve limon köpüğüyle enteresan bir tat oluşturmuştu. Tatlı olaraksa, yaban meyveleriyle gelen çikolata mousse denedik.

Şaşırtan tatlar

Aslında Aska Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Aslan ile Turizm Yatırımcıları Derneği’nde dört yıl beraber yönetim kurulu üyeliği yaptık.

Yeme-içmeye ilgi duyduğunu, en büyük zevkinin ailece değişik tatlar denemek olduğunu, çocukları ve eşiyle imkan buldukça dünyanın sayılı restoranlarına gittiklerini biliyordum. Ama doğrusu böyle bir akşam yemeğini beklemiyordum.

Otellerimizin restoranlarının bu şekilde gelişmesi ve gurme mekanlarla yarışa girmesi, kaliteyi ve talebi ciddi yönde artırır kanısındayım.