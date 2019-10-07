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07.10.2019 - 07:50 |

Rekor kıran fragman

Şahan Gökbakar’ın 7 milyon 437 bin 50 seyirci rakamıyla ‘Türk Sinema Tarihinin En Çok İzlenen Filmi’ olma özelliğini taşıyan ‘Recep İvedik 5’ten sonra serinin son filminin fragmanı izleyicisiyle buluştu.

Rekor kıran fragman

Şahan Gökbakar’ın 7 milyon 437 bin 50 seyirci rakamıyla ‘Türk Sinema Tarihinin En Çok İzlenen Filmi’ olma özelliğini taşıyan ‘Recep İvedik 5’ten sonra serinin son filminin fragmanı izleyicisiyle buluştu. 8 Kasım’da vizyona girecek olan ‘Recep İvedik 6’nın fragmanı 12 saatte 2.5 milyon kişi tarafından izlenerek, bir rekora daha imza attı.

7 Ekim 2019 Magazin Bülteni7 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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