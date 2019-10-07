Rekor kıran fragman

Şahan Gökbakar’ın 7 milyon 437 bin 50 seyirci rakamıyla ‘Türk Sinema Tarihinin En Çok İzlenen Filmi’ olma özelliğini taşıyan ‘Recep İvedik 5’ten sonra serinin son filminin fragmanı izleyicisiyle buluştu. 8 Kasım’da vizyona girecek olan ‘Recep İvedik 6’nın fragmanı 12 saatte 2.5 milyon kişi tarafından izlenerek, bir rekora daha imza attı.