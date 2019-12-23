Rekor klip

Berkay, ‘İki Hece’ klibinde bir rekora imza attı. Şarkıcı, Öykü Çelik’in kendisine eşlik ettiği Murat Joker yönetmenliğindeki video’nun çekimlerinin bir saatte tamamlanmasına, “Sadece iki defa kayıt aldık. Eser çalınca, oynamaya başladık ve parçanın bitmesiyle çekimde tamamlandı” diye konuştu.