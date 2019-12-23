23.12.2019 - 07:50 |
Rekor klip
Berkay, ‘İki Hece’ klibinde bir rekora imza attı.
Berkay, ‘İki Hece’ klibinde bir rekora imza attı. Şarkıcı, Öykü Çelik’in kendisine eşlik ettiği Murat Joker yönetmenliğindeki video’nun çekimlerinin bir saatte tamamlanmasına, “Sadece iki defa kayıt aldık. Eser çalınca, oynamaya başladık ve parçanın bitmesiyle çekimde tamamlandı” diye konuştu.
Mansur Yavaş'la ilgili rüşvet iddiası! Kılıçdaroğlu'ndan talimatCumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Ankara’da eski CHP milletvekili Sinan Aygün ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında yaşanan ‘rüşvet’ tartışmasına ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili haberinin olup bir şey yapmadığı iddialarına Öztrak'tan yanıt geldi.