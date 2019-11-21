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21.11.2019 - 07:50 |

Renklere ve ışığa özel sergi

International Gold List Award sahibi ünlü fotoğraf ve görsel sanatçısı Temel Nal’ın, ‘Renkleri Hissediyorum, Işığa Dokunuyorum’ isimli sergisi, Gabbro Resto Bar’da görücüye çıktı.

Renklere ve ışığa özel sergi

International Gold List Award sahibi ünlü fotoğraf ve görsel sanatçısı Temel Nal’ın, ‘Renkleri Hissediyorum, Işığa Dokunuyorum’ isimli sergisi, Gabbro Resto Bar’da görücüye çıktı. Şimdiye kadar New York, Londra, Paris, Milano ve Miami gibi dünyanın birçok yerinde çalışmaları sergilenen sanatçının bu seçkisinde, formların, renklerin ve ışığın arasındaki ilişki ön plana çıkıyor. Sanatseverler tarafından ilgi gören ve özel bir teknikle kullandığı fotoğraf makinasıyla eserlerini yaratan Nal’ın sergisi, altı ay boyunca Swissôtel The Bosphorus’ta yer alan mekanda ziyarete açık olacak.

21 Kasım 2019 Magazin Bülteni21 Kasım 2019 Magazin Bülteni
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