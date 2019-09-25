25.09.2019 - 07:50 |
Renkli açılış
Medicalpark’ın Almanya’daki tek temsilcisi olarak sağlık turizmi hizmetine başlayan Medizin Türkei projesinin Ultra Care Medical Services GmbH şirketi, Özge Ulusoy’un katılımıyla açıldı.
Merkez, sağlık turizmi danışmanlığı alanında Health Care, güzellik ve kozmetik alanında Beauty Care departmanlarıyla hizmet verecek.
Teknofest'te dikey hava tüneli ile uçtuk!Milliyet.com.tr Teknoloji Editörü Batuhan Dönertaş, bu sene ikincisi yapılan Teknofest'e gitti. Birbirinden farklı teknolojilerin yanı sıra dikey hava tünelini de test ettik.2019 yılında düzenlenen Teknofest'e gitmediyseniz, biz sizin için gittik ve oraları görebilmeniz için bir video düzenledik. İşte Teknofest 2019'da yaşananlar!