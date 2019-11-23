Renkli açılış

Sanat dünyasının ünlü isimleri, Şebnem Demir’in sahibi olduğu Estesante Clinic’in Ataşehir şubesinin birinci yıl kutlamasına katıldı. Yavuz Seçkin, Tuğba Özerk, Bora Gencer, Çelik, Ece Gürsel, Elif Ece Uzun ve Linet de konuklar arasındaydı.

Hiç estetik yaptırmadığını söyleyen Çelik, “Düşünmedim bile. Benim için önemli olan ruh güzelliği” dedi. Yıllardır saçını uzun kullanan şarkıcı, “Kurutmuyorum ve asla boyatmıyorum” açıklamasını yaptı. Yapımcılığını üstlendiği ‘Das Borak’ filmiyle zarara uğrayan Seçkin ise, “O kadar ayrıntıyla uğraştım ki, stresten fıtık oldum. Bir daha sadece oyuncu olarak sinemada yer alırım” şeklinde konuştu.