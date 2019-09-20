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20.09.2019 - 07:50 | | MESUT YILMAZ

Renkli davet

Aslı Şen, önceki gün İstinye Park Bobbi Brown mağazasında gerçekleşen özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Renkli davet

 Aslı Şen, önceki gün İstinye Park Bobbi Brown mağazasında gerçekleşen özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Organizasyonun konukları arasında, Revna Demirören, Arzu Sabancı, İdil Fırat, Demet Sabancı Çetindoğan, Feryal Gülman, Gamze Keçeli ve Eda Kosif gibi çok sayıda seçkin isim yer aldı. Güzelliğin doğallıktan geçtiğine inanan ve modern stiliyle öne çıkan Şen, markanın koleksiyonundan en sevdiği ürünleri bir araya getirerek, doğal makyaj ve sağlıklı bir cilt için iki farklı set oluşturdu. 

Yaralı akbaba, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldıMalatya'da devriye görevi yapan jandarma ekipleri, buldukları yaralı akbabayı tedavi ettirdi.
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