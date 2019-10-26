26.10.2019 - 07:50 |
Renkli davet
Dünyanın sayılı gayrimenkul danışmanlık firmalarından Knight Frank’in, Türkiye’deki resmi iş ortağı GRED’in, sahibi Meltem Türker’in Soho House İstanbul’da gerçekleştirdiği davete, cemiyet hayatının tanıdık isimleri katıldı.
Etkinliğe sunumlarıyla renk katan Mackenzie-Childs Türkiye Temsilcisi Berrin Ak, hem New York’taki trendler hem de GRED ile yaptıkları iş birliğinden bahsetti. Davete; Arzu Kunt, Dilek Yalçın, Jülide Önengüt, Melissa Mey, Najiba Abbasova, Neslihan Kozanoğlu, Serap Sarı, Sinem Gönç ve Tuba Peksayar katıldı.
Duygu Özdemir, Tuçe Peksayar, Najiba Abbasova
Berrin Ak - Meltem Türker
Ayşegül Kayabay - Arzu Kunt - Serap Sarı
Melissa Mey - Barış Cihano