Renkli davet

Etkinliğe sunumlarıyla renk katan Mackenzie-Childs Türkiye Temsilcisi Berrin Ak, hem New York’taki trendler hem de GRED ile yaptıkları iş birliğinden bahsetti. Davete; Arzu Kunt, Dilek Yalçın, Jülide Önengüt, Melissa Mey, Najiba Abbasova, Neslihan Kozanoğlu, Serap Sarı, Sinem Gönç ve Tuba Peksayar katıldı.





Duygu Özdemir, Tuçe Peksayar, Najiba Abbasova





Berrin Ak - Meltem Türker





Ayşegül Kayabay - Arzu Kunt - Serap Sarı





Melissa Mey - Barış Cihano