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26.10.2019 - 07:50 |

Renkli davet

Dünyanın sayılı gayrimenkul danışmanlık firmalarından Knight Frank’in, Türkiye’deki resmi iş ortağı GRED’in, sahibi Meltem Türker’in Soho House İstanbul’da gerçekleştirdiği davete, cemiyet hayatının tanıdık isimleri katıldı.

Renkli davet

Etkinliğe sunumlarıyla renk katan Mackenzie-Childs Türkiye Temsilcisi Berrin Ak, hem New York’taki trendler hem de GRED ile yaptıkları iş birliğinden bahsetti. Davete; Arzu Kunt, Dilek Yalçın, Jülide Önengüt, Melissa Mey, Najiba Abbasova, Neslihan Kozanoğlu, Serap Sarı, Sinem Gönç ve Tuba Peksayar katıldı.

Renkli davet

Duygu Özdemir, Tuçe Peksayar, Najiba Abbasova

Renkli davet

Berrin Ak - Meltem Türker

Renkli davet

Ayşegül Kayabay - Arzu Kunt - Serap Sarı

Renkli davet

Melissa Mey - Barış Cihano

25 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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