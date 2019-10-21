Renkli iş birliği

Organik bakım ürünlerinden oluşan Garage Organics, Deniz Baysal’la iş birliği yaparak ‘Garage Hair Repair Leave-In Treatment No.2’ adlı ürünü hazırladı. Bu kapsamda Ahmet Çoban ve Deniz Baysal ev sahipliğinde Morini’de düzenlenen davete, Reyhan İpekel, Ceylan Çapa, Gülay Kamaz ve Begüm Özer’in de aralarında bulunduğu tanıdık isimler katıldı. Ürünler hakkında bilgi alan misafirler, canlı müzik eşliğinde keyifli anlar yaşadı.



