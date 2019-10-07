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07.10.2019 - 07:50 |

Renkli kutlama

Hadi Karaköy, birinci yaşını partiyle kutladı.

Renkli kutlama

Hadi Karaköy, birinci yaşını partiyle kutladı. Ev sahipliğini Taner Kılıç’ın yaptığı geceye, Saruhan Hünel, Aslı Hünel, Gökhan Keser, Mert Öcal, Aslı Turanlı, Zeynep Mansur, Ümit Kantarcılar ve Jessica May gibi birçok ünlü isim katıldı. ‘Diriliş Osman’ dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan Saruhan Hünel, “Normalde dışarı çıkmıyorum ama yakın arkadaşım Taner Kılıç’ı bu önemli gününde yalnız bırakmak istemedim. Buranın balıklarını çok seviyorum” diye konuştu.

 

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