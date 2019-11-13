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13.11.2019 - 07:50 |

Renkli parti

Pop Art’ın öncüsü Andy Warhol ve bu akımın en önemli temsilcilerinden Keith Haring, Roy Lichtenstein ve James Rosenquist’in 100’den fazla orijinal eserinin yer aldığı ‘Andy Warhol’ sergisi, renkli bir partiyle açıldı.

Renkli parti

Pop Art’ın öncüsü Andy Warhol ve bu akımın en önemli temsilcilerinden Keith Haring, Roy Lichtenstein ve James Rosenquist’in 100’den fazla orijinal eserinin yer aldığı ‘Andy Warhol’ sergisi, renkli bir partiyle açıldı. 29 Mart’a kadar UNIQ Expo’da ziyaret edilebilecek serginin açılış partisine; Bedri Baykam, İnci Aksoy, Hacı Sabancı, Nazlı Kayı, Begüm Kütük-Erdil Yaşaroğlu ve Ecem Kefeli katıldı.

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