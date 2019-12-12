Renkli parti

Click Celebration by Daphne Behar markasının kurucusu ve konsept danışmanı Daphne Behar, Karavan Kids kurucusu Salih Kincal ve Billur Saatçi’yle kışa özel bir davet düzenledi. Saatçi konuklara, çocuklara özel parti detaylarını anlattı. Behar da, “Konsept danışmanlığının yanı sıra styling, sürprizi, eğlencesi bol ve heyecan verici özel günler için yaptığımız tasarımların gördüğü ilgi, bizi çok mutlu etti” dedi. Etkinlikte; Rachel Araz, Bianca Somer, Dilara Koçak, Tuvana Büyükçınar, Burcu Kara, Aslı Tandoğan ve Akasya Asıltürkmen yer aldı.