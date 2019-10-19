Renkli tanıtım

ABD’li rapçi Nicki Minaj, Silvia Venturini Fendi ve tasarım ekibiyle yaratılan FENDI Prints On kapsül koleksiyonunu hafta içinde Los Angeles’taki FENDI Rodeo Drive mağazasında tanıttı. Renkli geçen etkinliğe AleAli May, Diplo, Chloe-Halle Bailey ve Skai Jackson’ın da aralarında bulunduğu isimler katıldı. Dünya genelinde 52 butikte satışa sunulacak modern çizgiler taşıyan parçalar, markanın ironik ve eğlenceli DNA’sının derinliklerine dayanıyor.