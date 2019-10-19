MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeRenkli tanıtım
19.10.2019 - 07:50 |

Renkli tanıtım

İtalyan markası FENDI, rapçi Nicki Minaj ile hazırladıkları koleksiyonun tanıtımında ünlü isimleri bir araya getirdi

Renkli tanıtım

ABD’li rapçi Nicki Minaj, Silvia Venturini Fendi ve tasarım ekibiyle yaratılan FENDI Prints On kapsül koleksiyonunu hafta içinde Los Angeles’taki FENDI Rodeo Drive mağazasında tanıttı. Renkli geçen etkinliğe AleAli May, Diplo, Chloe-Halle Bailey ve Skai Jackson’ın da aralarında bulunduğu isimler katıldı. Dünya genelinde 52 butikte satışa sunulacak modern çizgiler taşıyan parçalar, markanın ironik ve eğlenceli DNA’sının derinliklerine dayanıyor.

Renkli tanıtım

18 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mekanın sahibi Aslı

Mekanın sahibi Aslı

Saçını feda etti

Saçını feda etti

Nefes kesti!

Nefes kesti!

Hem solist hem işletmeci

Hem solist hem işletmeci

Sıradaki Haber