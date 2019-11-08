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08.11.2019 - 07:50 | | EMRAH AKÇAAY

Renkli tanıtım

Doğuş Perakende Grubu’nda yer alan İtalyan giyim markası Eleventy, Türkiye’deki ilk mağazasının birinci yılını, Ulus 29’da kutladı.

Renkli tanıtım

Doğuş Perakende Grubu’nda yer alan İtalyan giyim markası Eleventy, Türkiye’deki ilk mağazasının birinci yılını, Ulus 29’da kutladı. Doğuş Perakende Grubu’yla Eleventy’nin kurucularından ve erkek koleksiyon kreatif direktörü Marco Baldassari’nin ev sahipliğindeki davete, Yasemin Taciroğlu, Zeynep Yılmaz, Melda Aksu ve Hande Acar’ın da konuklar arasında yer aldığı ünlü isimler katıldı. Etkinlikte canlı müzik eşliğinde sezon ürünlerini inceleyen misafirler, renkli anlar yaşadı. n 

7 Kasım 2019 Magazin Bülteni7 Kasım 2019 Magazin Bülteni
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