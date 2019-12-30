Renkli yaş günü partisi

Begüm Karamahmutoğlu, oğlu Berk’in yedinci yaş gününü, sahibi olduğu Daily News restoranda kutladı. Seda Vardar, Zeynephan Gemicioğlu ve Begüm Özer’in de aralarında yer aldığı davette çocuklar, iş insanın arkadaşı Ebru Akel’in başrolü oynadığı ‘Konuşan Hayvanlar’ı izledi. Organizasyonda, kardeşi Burcu Hanif’le ev sahipliği yapan Karamahmutoğlu, ailece pasta keserken, “Berk’in sağlıklı ve huzurlu bir şekilde büyümesi en büyük dileğim” dedi.



