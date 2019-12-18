Reyhan Cansu’dan Uğur Güneş’e 1 TL’lik tazminat davası!

Magazin camiasında ‘Felaket Tellalı’ lakabı ile ünlenen ses sanatçısı Onur Akay, ‘Bir Zamanlar Çukurova’ dizinde ‘Yılmaz’ karakterine hayat veren Uğur Güneş’in, önceki yıllarda şarkıcı Reyhan Cansu ile aşk yaşadığını iddia etmiş ve ikilinin ev ortamında çekilmiş samimi fotoğraflarını yayınlamıştı. Akay, şimdi de Cansu ve Güneş’in davalık olduğunu duyurdu.

“PİRİM YAPMAK İSTEYEN İNSANLAR”

Kısa süre sonra Uğur Güneş, konu ile ilgili bir açıklama yapmış, "Yok, öyle pirim yaptırmayalım o insanlara. Yalan haber onlar. Öyle bir şey yok. Pirim yapmak isteyen insanlar, öyle bir şey yok” ifadelerini kullanmıştı.

“GEÇMİŞTE AŞK YAŞADIK VE BİTTİ”

Reyhan Cansu ise “Çirkin bir üslupla konuşması, kadına bakış açısını göstermiş oldu. Çıkıp, biz arkadaşız da diyebilirdi. Aslında benimle prim yapan kendisidir. Geçmişte aşk yaşadık ve bitti. Beni aldatan biriyle hiçbir şey yokmuş gibi devam edemezdim. Sanırım bunu hazmedemiyor. Bana benzer bir kadınla kendisini görünce arkadaşlarım haber verdiler. Benim tek yorumum; dublörlerimle mutlu olmaya devam etsin” demişti.

Bugünkü yazısında dava dilekçesini paylaşan Onur Akay, “Reyhan, bir kadının duygularını yok sayan ve pirim yapmak isteyen insan diyerek küçük düşürücü konuşan Uğur Güneş’e, kadınlık gururu kırıldığı için 1 TL’lik tazminat davası açtı” ifadelerini kullandı.