MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMagazin HaberleriReyhan Hanım gelinlik giydi
02.10.2018 - 15:20 |

Reyhan Hanım gelinlik giydi

Kanal D’nin sunuculuğunu Fatih Ürek’in yaptığı, beğeni ile izlenen yarışma programı Gelinim Mutfakta’da ; yarışmacı Başak, Reyhan Hanım'a gelinlik hediye etti.

Reyhan Hanım gelinlik giydi

Reyhan Hanım, programa katıldığından beri eşi ile 40. yıllarında nikah tazelemekten bahsediyordu.

Fakat, Reyhan Hanım’ın kayınvalidesinin vefatından dolayı bu isteği gerçekleşemedi. Başak, bu duruma üzüldüğünü belirterek Reyhan Hanım'a bir gelinlik hediye etti. Yemek tadımı öncesi gelinliği giyip stüdyoya gelen Reyhan Hanım'ı gelinlik içinde görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Fatih Ürek ve Reyhan Hanım arasında ufak bir düğün seremonisi yaşandı. Reyhan Hanım, elindeki gelin çiçeğini de atmayı ihmal etmedi. Gelin çiçeğini Fatih Ürek kaptı.

Gelinim Mutfakta, yeni bölümleri ile hafta içi her gün saat 12.15’te Kanal D’de.

    5 Kasım 2019 Magazin Bülteni5 Kasım 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları

    Çok Okunan Magazin Haberleri

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Jessica May: Mıhlama yapmayı öğrendim

    Jessica May: Mıhlama yapmayı öğrendim

    fizy Müzik ödülleri sahiplerini buldu

    fizy Müzik ödülleri sahiplerini buldu

    Kerem Bürsin'den soğan-sarımsak açıklaması: Olayı nerelere geldi?

    Kerem Bürsin'den soğan-sarımsak açıklaması: Olayı nerelere geldi?

    Baba-oğlun keyifli günü

    Baba-oğlun keyifli günü

    Sıradaki Haber