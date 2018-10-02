Reyhan Hanım gelinlik giydi

Reyhan Hanım, programa katıldığından beri eşi ile 40. yıllarında nikah tazelemekten bahsediyordu.

Fakat, Reyhan Hanım’ın kayınvalidesinin vefatından dolayı bu isteği gerçekleşemedi. Başak, bu duruma üzüldüğünü belirterek Reyhan Hanım'a bir gelinlik hediye etti. Yemek tadımı öncesi gelinliği giyip stüdyoya gelen Reyhan Hanım'ı gelinlik içinde görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Fatih Ürek ve Reyhan Hanım arasında ufak bir düğün seremonisi yaşandı. Reyhan Hanım, elindeki gelin çiçeğini de atmayı ihmal etmedi. Gelin çiçeğini Fatih Ürek kaptı.

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