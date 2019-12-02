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02.12.2019 - 10:19 |

Reyhan Karaca: Kaostan beslenmiyoruz

Reyhan Karaca, Metin Özülkü, Jale, Ümit Sayın, Uhde Seçil, Sibel Alaş, geçtiğimiz akşam “Şimdi 90’lar” konserinde buluştu.

Reyhan Karaca: Kaostan beslenmiyoruz

Hakan Eren ve Metin Özülkü’nün organizasyonuyla Moda Kayıkhane’de düzenlenen konserde sahne alan sanatçılar; “Hadi Bakalım”, “Söyle Canım”, “Alladı Pulladı”, “Aldatıldık” gibi 90’ların hit şarkılarını izleyenlerle hep bir ağızdan söyledi.

Sahne öncesi basın mensuplarına açıklama yapan sanatçılardan Reyhan Karaca, "Hepiniz 90’lara damga vurmuş isimlersiniz, anlaşmazlık yaşadığınız oluyor mu?” sorusuna, “Kaostan beslenmiyoruz” karşılığını verdi. Metin Özülkü ise "Birbirimizin açıklarını aramıyoruz. Biz birlikte sahnede gerçekten çok eğleniyoruz” dedi.

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