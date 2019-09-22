‘Reymen’e tokat atasım geliyor’

Öğle saatlerinde geldiği AVM'de yemek yiyen Sevda Demirel, mekan çıkışı gazetecilerle uzun süre sohbet etti. Artık daha sessiz sakin yaşadığını söyleyen eski model, "Gördüğünüz gibi sevgilimle değil artık köpeğimle yemeğe çıkıyorum. Artık daha sessiz sakin yaşıyorum. Avrupa projelerim var uzun süre Almanya'da kalacağım. Orada sahne alacağım" dedi.



Bundan 20 yıl önce Hande Ataizi'ne attığı tokatla gündemden düşmeyen eski model, "Şu sıralar Reynmen'e tokat atasım geliyor. Bir muhabire el kaldırması çok yanlış bir hareket" ifadelerinde bulundu.