Reynmen, 'Ela' şarkısından ne kadar kazandı?

Reynmen'in ikinci single çalışması 'Ela', YouTube'da yayınlandığı ilk gün 18 milyon izlenmişti. Ünlü YouTuber, Instagram üzerinde 'Ela'dan ne kadar para kazandığını soran takipçisine cevap verdi.

Yusuf Aktaş, ekran görüntüsü de paylaşarak, 55 milyona yakın izlenmeye ulaşan klibinden 19 bin 551 dolar kazandığını söyledi.

Kazandığı parayı bir vakıf ya da hayır kurumuna bağışlayacağını açıklayan Reynmen, "Bazı şeyler paradan daha değerlidir" notunu düştü.





