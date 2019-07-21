MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeReynmen, 'Ela' şarkısından ne kadar kazandı?
21.07.2019 - 09:39

Reynmen, 'Ela' şarkısından ne kadar kazandı?

'Reynmen' olarak tanınan sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, ikinci single'ı 'Ela'dan ne kadar para kazandığını açıkladı.

Reynmen, 'Ela' şarkısından ne kadar kazandı?

Reynmen'in ikinci single çalışması 'Ela', YouTube'da yayınlandığı ilk gün 18 milyon izlenmişti. Ünlü YouTuber, Instagram üzerinde 'Ela'dan ne kadar para kazandığını soran takipçisine cevap verdi.

Yusuf Aktaş, ekran görüntüsü de paylaşarak, 55 milyona yakın izlenmeye ulaşan klibinden 19 bin 551 dolar kazandığını söyledi.

Kazandığı parayı bir vakıf ya da hayır kurumuna bağışlayacağını açıklayan Reynmen, "Bazı şeyler paradan daha değerlidir" notunu düştü.

Reynmen, Ela şarkısından ne kadar kazandı


15 yaşındaki gencin kullandığı otomobil takla attıAmasya'nın Suluova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Eliz Sakuçoğlu sevgilisiyle tatilde

Eliz Sakuçoğlu sevgilisiyle tatilde

Candan Erçetin ayakta alkışlandı

Candan Erçetin ayakta alkışlandı

Bodrum Antik Tiyatro'da Sertap Erener rüzgarı

Bodrum Antik Tiyatro'da Sertap Erener rüzgarı

'Hale Soygazi annem' demişti! Adli Tıp sonucu açıkladı

'Hale Soygazi annem' demişti! Adli Tıp sonucu açıkladı

Sıradaki Haber