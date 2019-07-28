Reynmen ile AyÅŸegÃ¼l Ã‡Ä±nar aÅŸk mÄ± yaÅŸÄ±yor

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GerÃ§ek adÄ± Yusuf AktaÅŸ olan sosyal medya fenomeni Reynmen'in 'Yasak Elma' dizisinde Talat Bulut'un kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ± Lila rolÃ¼yle Ã¼nlenen AyÅŸegÃ¼l Ã‡Ä±nar ile yakÄ±nlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.

AyÅŸegÃ¼l Ã‡Ä±nar'Ä±n Reynmen ile yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ± fanlarÄ±nÄ±n paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± video ortaya Ã§Ä±kardÄ±.

TV100'de ekrana gelen 'Magazin HattÄ±'nÄ±n haberine gÃ¶re GÃ¶ktÃ¼rk'teki evinin bahÃ§esinde ÅŸarkÄ± sÃ¶yleyen Reynmen'in yanÄ±ndaki salÄ±ncakta sallanan genÃ§ kÄ±zÄ±n AyÅŸegÃ¼l Ã‡Ä±nar olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.

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Reynmen ile GÃ¶ktÃ¼rk'te bir cafede de beraber gÃ¶rÃ¼len AyÅŸegÃ¼l Ã‡Ä±nar'Ä±n Ã¼zerindeki aynÄ± hÄ±rkayla yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±m da fanlarÄ±n gÃ¶zÃ¼nden kaÃ§madÄ±. (Posta)







