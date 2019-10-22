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22.10.2019 - 07:50 |

‘Rezil değil, vezir oldum'

Berkay, Demet Akalın’ın eşi Özlem Ada Şahin için “Bir kadın adamı vezir de eder rezil de!” sözlerine, “Ben rezil olmadım, vezir oldum” karşılığını verdi

‘Rezil değil, vezir oldum'

Berkay, saat yüzünden polemik yaşadığı Demet Akalın’la ipleri tamamen kopardı. Berkay, Akalın’ın eşi Özlem Ada Şahin için, “Berkay hanımını sustursun. Bir kadın adamı vezir de eder rezil de!” sözlerine, Kanal D’de ekrana gelen ‘2. Sayfa’ programına telefonla bağlanarak cevap verdi.
Akalın’la zamanında birçok kez küstüklerini ve barıştıklarını belirten Berkay, “Allah yukarıda, hediye ettiği saati satma gibi bir durum söz konusu değil. Bir daha asla onunla barışmayacağım. Ben rezil değil, vezir oldum. Özlem’den Allah bin kere razı olsun, eksikliğini göstermesin” diyerek, tartışmaya noktayı koydu.

21 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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