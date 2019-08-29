Ricardo Quaresma'nin moral alışverişi

Aracını valelere teslim ettikten sonra Markalar Sokağı'nda turlamaya başlayan Ricardo Quaresma'nın, moralinin bozuk olması dikkat çekti.

Oğlu ve babası ile birlikte AVM'de turlayan Portekizli yıldız, spor mağazalarından yaptığı alışverişin ardından İstinyePark'tan ayrıldı.