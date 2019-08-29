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HaberlerCaddeRicardo Quaresma'nin moral alışverişi
29.08.2019 - 13:51

Ricardo Quaresma'nin moral alışverişi

Beşiktaş'ın hafta başında yaptığı açıklama ile kadroda düşünülmediği için kendisine takım bulması istenen Ricardo Quaresma, önceki gün İstinyePark'da görüntülendi.

Ricardo Quaresma'nin moral alışverişi

Aracını valelere teslim ettikten sonra Markalar Sokağı'nda turlamaya başlayan Ricardo Quaresma'nın, moralinin bozuk olması dikkat çekti.

Oğlu ve babası ile birlikte AVM'de turlayan Portekizli yıldız, spor mağazalarından yaptığı alışverişin ardından İstinyePark'tan ayrıldı.

Nükhet Duru’dan ‘Film Gibi’ konserNükhet Duru, Poll Production organizasyonu ve Demirören TV medya sponsorluğunda düzenlenen Turkish Airlines Harbiye Açıkhava konserleri kapsamında sevenleriyle buluştu. Ekim ayında yeni albümünü çıkarmaya hazırlanan sanatçı, unutulmaz şarkılarının efsanevi yorumlamalarıyla senfonik bir müzik şöleni sundu.
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