Rıdvan Dilmen'e yoğun ilgi

Fenerbahçe'nin ve A Milli Takım'ın efsane futbolcularından olan Rıdvan Dilmen, öğle saatlerinde geldiği alışveriş merkezinin Markalar Sokağı'nda muhabirler tarafından görüntülendi.

Dostları ile buluşan ve öğle yemeğinde toplantı yapan Dilmen, Masa Restaurant'ı tercih etti. Futbolseverlerin de ilgisiyle karşılaşan usta yorumcu, gerçekleştirdiği toplantısı sonrası AVM'den ayrıldı.