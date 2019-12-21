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21.12.2019 - 17:50 |

Rıdvan Dilmen'e yoğun ilgi

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, önceki gün İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı.

Rıdvan Dilmen'e yoğun ilgi

Fenerbahçe'nin ve A Milli Takım'ın efsane futbolcularından olan Rıdvan Dilmen, öğle saatlerinde geldiği alışveriş merkezinin Markalar Sokağı'nda muhabirler tarafından görüntülendi.

Dostları ile buluşan ve öğle yemeğinde toplantı yapan Dilmen, Masa Restaurant'ı tercih etti. Futbolseverlerin de ilgisiyle karşılaşan usta yorumcu, gerçekleştirdiği toplantısı sonrası AVM'den ayrıldı.

Magazin Bülteni 21 Aralık 2019.
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Cadde Yazarları

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