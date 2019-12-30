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30.12.2019 - 09:58 |

Rihanna ile sevgilisi Hassan Jameel'den İstanbul kaçamağı

Dünyaca ünlü yıldız Rihanna ile Suudi milyarder Hassan Jameel, geçtiğimiz hafta gizlice İstanbul'a geldi. Aşıklar, Çırağan Sarayı’nda geceliği 30 bin euro’luk Sultan Suit’te konaklayıp, buradan Dubai’ye uçtu.

Rihanna ile sevgilisi Hassan Jameel'den İstanbul kaçamağı

Takvim gazetesinde yer alan habere göre; Barbadoslu şarkıcı Rihanna ile milyarder sevgilisi Hassan Jameel, geçen hafta İstanbul'a geldi. İngiliz basınındaki habere göre; aşklarını gözlerden uzak yaşayan aşıklar, Dubai'ye gitmeye karar verdi.

Rihanna ile Hassan Jameel, Dubai'ye uçmadan önce; Suudi milyardere ait özel jetle İstanbul'a geldi. Havalimanından helikopterle Çırağan Sarayı'na giden çift, geceliği 30 bin euro'luk olan Sultan Suiti'nde bir gece geçirdi.

Görüntülenmek istemeyen çift, İngiliz basınının iddiasına göre; fotoğraflarının çekilmemesi için geniş güvenlik önlemleri aldırdı.

İstanbul'da bir gece geçiren ikili, yine Hassan Jameel'e ait özel jetle Dubai'ye uçtu.

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    Cadde Yazarları

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