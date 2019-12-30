Rihanna ile sevgilisi Hassan Jameel'den İstanbul kaçamağı

Takvim gazetesinde yer alan habere göre; Barbadoslu şarkıcı Rihanna ile milyarder sevgilisi Hassan Jameel, geçen hafta İstanbul'a geldi. İngiliz basınındaki habere göre; aşklarını gözlerden uzak yaşayan aşıklar, Dubai'ye gitmeye karar verdi.

Rihanna ile Hassan Jameel, Dubai'ye uçmadan önce; Suudi milyardere ait özel jetle İstanbul'a geldi. Havalimanından helikopterle Çırağan Sarayı'na giden çift, geceliği 30 bin euro'luk olan Sultan Suiti'nde bir gece geçirdi.

Görüntülenmek istemeyen çift, İngiliz basınının iddiasına göre; fotoğraflarının çekilmemesi için geniş güvenlik önlemleri aldırdı.

İstanbul'da bir gece geçiren ikili, yine Hassan Jameel'e ait özel jetle Dubai'ye uçtu.