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HaberlerCadde'Rivayet'le hat-trick yaptı
13.09.2019 - 17:28 |

'Rivayet'le hat-trick yaptı

'Rivayet' şarkısıyla dikkat çeken Yılmaz Taner, Kıbrıs Girne Sahne Bomond'da sahneye çıktı.

'Rivayet'le hat-trick yaptı

Demet Akalın, Murat Boz, Murat Dalkılıç, Merve Özbey gibi ünlü isimlere yaptığı şarkılarla adından söz ettiren Yılmaz Taner, sevilen şarkılarını kendisini dinlemeye gelen yüzlerce kişiyle birlikte seslendirdi.

Yılmaz Taner, "Sahneye her adım attığımda aynı heyecanı yaşıyorum. Sevenlerimle birlikte olmak beni çok mutlu ediyor" dedi.

Genç sanatçı, istek üzerine 'Rivayet' şarkısını 3 kez seslendirince sevenleri 'hat-trick' diye tezahürat yaptı.

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