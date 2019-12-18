Rıza Tansu üçüncü kez baba oldu

Geçtiğimiz aylarda doğan bebeğini önceki gün Nişantaşı'nda özel bir hastaneye doktor kontrolüne getiren Rıza Tansu objektiflere yansıdı. Yıllar önce boşandığı ilk eşi Şehnaz Vardar'dan biri 26, diğeri 23 yaşında boyunca iki oğlu olan tasarımcı, 59 yaşında tekrar baba olmanın mutluluğunu yaşıyor.