18.12.2019 - 07:50 | | SEÇKİN ŞENVARDAR
Rıza Tansu üçüncü kez baba oldu
Dünya çapında yaptığı milyon euroluk yatlarıyla konuşulan tasarımcı Rıza Tansu, üçüncü kez baba olmuştu. Tansu, kendinden 20 yaş küçük eşi Yaima Ortiz ve bebeği ile ilk kez objektiflere takıldı.
Geçtiğimiz aylarda doğan bebeğini önceki gün Nişantaşı'nda özel bir hastaneye doktor kontrolüne getiren Rıza Tansu objektiflere yansıdı. Yıllar önce boşandığı ilk eşi Şehnaz Vardar'dan biri 26, diğeri 23 yaşında boyunca iki oğlu olan tasarımcı, 59 yaşında tekrar baba olmanın mutluluğunu yaşıyor.
Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'tan ilginç kutlama‘Aşkın Kanunu’ adlı dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 2015 yılında Kaz Dağları’nda düzenledikleri törenle dünyaevine girmişlerdi. İlişkilerinde dört yılı geride bırak çiftten Bülent Şakrak, turne dönüşü eşine sürpriz yaptı.