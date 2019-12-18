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18.12.2019 - 07:50 | | SEÇKİN ŞENVARDAR

Rıza Tansu üçüncü kez baba oldu

Dünya çapında yaptığı milyon euroluk yatlarıyla konuşulan tasarımcı Rıza Tansu, üçüncü kez baba olmuştu. Tansu, kendinden 20 yaş küçük eşi  Yaima Ortiz ve bebeği ile ilk kez objektiflere takıldı.

Rıza Tansu üçüncü kez baba oldu

Geçtiğimiz aylarda doğan bebeğini önceki gün Nişantaşı'nda özel bir hastaneye doktor kontrolüne getiren Rıza Tansu objektiflere yansıdı. Yıllar önce boşandığı ilk eşi Şehnaz Vardar'dan biri 26, diğeri 23 yaşında boyunca iki oğlu olan tasarımcı, 59 yaşında tekrar baba olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Rıza Tansu üçüncü kez baba oldu

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