Milliyet gazetesinden Ali Eyüboğlu'nun, "Robert Downey Jr., Nasıl Mehmet Ali Erbil Oldu?" başlıklı yazısı şöyle:

"Instagram’da @bethostern adlı mavi tikli bir hesap, Robert John Downey Jr’ın kucağında kediyle bir fotoğrafını paylaşıp, altına şunu yazdı:

"Helen Rose having a consultation with Dr. Dolittle."

Kedi aşığı genç kadının bu paylaşımı yapmasının sebebi, oyuncunun yeni filmi ‘Dolittle’nin internet ve sosyal medyada paylaşılan afişine bir gönderme.

Çünkü afişte oyuncunun sekiz hayvanla fotoğrafı var, ama aralarında kedi yok.

537 bin takipçisi olan genç kadının, “Helen Rose, ‘Dr. Dolittle’ ile istişarede bulundu” diye yaptığı paylaşım, çok geçmeden evrim geçirdi ve Twitter Türkiye’nin gündemine girdi.

Peki nasıl oldu bu?

Oyuncunun, “Helen Rose ve ben, kalp kalbe yaşıyoruz” yanıtıyla ‘repost’ ettiği, Gwyneth Paltrow’un, “Çok tatlı görünüyorsun, bu saç kesimini seviyorum” diye yazdığı, 5.5 milyon takipçinin beğendiği fotoğrafı, Türkiye’de Mehmet Ali Erbil sanıp, yorum yapanlar kimler mi?

Sosyal medya sazanları!"