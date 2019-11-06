06.11.2019 - 13:47 |
Robinho yoğun ilgiden memnun
Real Madrid, Manchester City, Milan gibi dünyaca ünlü takımlarda forma giydikten sonra Sivasspor'a transfer olan, ardından Medipol Başakşehirspor'a imza atıp İstanbul'a taşınan Robinho, önceki gün İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı.
Ailesi ile birlikte akşam saatlerinde alışveriş merkezine gelen Robinho, gazetecilere çocukları ile poz verdi. Futbolseverlerin yıllardır takip ettiği Brezilyalı forvet, alışveriş turu boyunca hayranları ile fotoğraf çekinip imza dağıttı.