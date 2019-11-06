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06.11.2019 - 13:47 |

Robinho yoğun ilgiden memnun

Real Madrid, Manchester City, Milan gibi dünyaca ünlü takımlarda forma giydikten sonra Sivasspor'a transfer olan, ardından Medipol Başakşehirspor'a imza atıp İstanbul'a taşınan Robinho, önceki gün İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı.

Robinho yoğun ilgiden memnun

Ailesi ile birlikte akşam saatlerinde alışveriş merkezine gelen Robinho, gazetecilere çocukları ile poz verdi. Futbolseverlerin yıllardır takip ettiği Brezilyalı forvet, alışveriş turu boyunca hayranları ile fotoğraf çekinip imza dağıttı.

6 Kasım 2019 Magazin Bülteni6 Kasım 2019 Magazin Bülteni
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