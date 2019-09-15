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15.09.2019 - 17:10 |

Rojda Demirer ve Ulaş Kıyak aşk yaşıyor!

Güzel oyuncu Rojda Demirer sevgilisiyle birlikte verdiği bir pozu paylaştı. Takipçilerinden güzel oyuncuya beğeni yağdı.

Rojda Demirer ve Ulaş Kıyak aşk yaşıyor!

Son olarak Çarpışma dizisiyle ekranlara gelen oyuncu Rojda Demirer son paylaşımıyla beğeni topladı. Demirer Fenerbahçe voleybol takımı oyuncusu Ulaş Kıyak ile aşk yaşıyor. Sevgilisiyle birlikte çekildikleri bir kareyi takipçileriyle paylaşan Demirer fotoğrafın altına “An” notunu düşüp kalp koydu.

Kıyak da aynı kareyi kendi hesabından "O an" notuyla paylaştı.

Demirer'in bu paylaşımına hayranları mutluluk mesajları ve beğeni yağdırdı.

Rojda Demirer ve Ulaş Kıyak aşk yaşıyor


    15 Eylül 2019 Magazin Bülteni15 Eylül 2019 Magazin Bülteni
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