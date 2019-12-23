23.12.2019 - 07:50 |
Rojda Demirer yeni yer açıyor
Çikolata dükkanları Marie Antoinette Chocolatier’in sahibi Rojda Demirer, ticareti sevdi.
Çikolata dükkanları Marie Antoinette Chocolatier’in sahibi Rojda Demirer, ticareti sevdi. Son dönemde projelerde yer almayan oyuncu, “Fenerbahçe’de bir yer açacağım. İşler iyi olduğu sürece yavaş yavaş, acele etmeden yeni yerlerimi açıp markamı büyütmek istiyorum” dedi.
Mansur Yavaş'la ilgili rüşvet iddiası! Kılıçdaroğlu'ndan talimatCumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Ankara’da eski CHP milletvekili Sinan Aygün ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında yaşanan ‘rüşvet’ tartışmasına ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili haberinin olup bir şey yapmadığı iddialarına Öztrak'tan yanıt geldi.