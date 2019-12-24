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24.12.2019 - 15:57 |

Rojda Demirer'den aşk öpücüğü

Fenerbahçe Voleybol takımında oynayan Ulaş Kıyak ile aşk yaşayan Rojda Demirer, Instagram hesabından romantik bir paylaşım yaptı.

Rojda Demirer'den aşk öpücüğü

Son olarak 'Çarpışma' dizisinde rol alan ve şimdilerde ticari faaliyetleriyle ilgilenen Rojda Demirer, özel hayatında oldukça mutlu...

Bir süredir Fenerbahçe Voleybol takımında oynayan Ulaş Kıyak ile aşk yaşayan güzel oyuncu, sevgilisiyle çekilen karesini sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

Demirer, gönderisine “Zaman dursun dediğin anlar vardır” notunu düştü.

Rojda Demirerden aşk öpücüğü

Magazin Bülteni (24.12.2019)24.12.2019 Magazin Bülteni
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Cadde Yazarları

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