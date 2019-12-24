24.12.2019 - 15:57 |
Rojda Demirer'den aşk öpücüğü
Fenerbahçe Voleybol takımında oynayan Ulaş Kıyak ile aşk yaşayan Rojda Demirer, Instagram hesabından romantik bir paylaşım yaptı.
Son olarak 'Çarpışma' dizisinde rol alan ve şimdilerde ticari faaliyetleriyle ilgilenen Rojda Demirer, özel hayatında oldukça mutlu...
Bir süredir Fenerbahçe Voleybol takımında oynayan Ulaş Kıyak ile aşk yaşayan güzel oyuncu, sevgilisiyle çekilen karesini sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.
Demirer, gönderisine “Zaman dursun dediğin anlar vardır” notunu düştü.