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30.10.2019 - 07:50 |

Rol arkadaşı İspanya’dan

Şahan Gökbakar’ın başrolünü oynadığı ‘Recep İvedik 6’, Togan Gökbakar yönetmenliğinde 8 Kasım’da vizyona girecek.

Rol arkadaşı İspanya’dan

Şahan Gökbakar’ın başrolünü oynadığı ‘Recep İvedik 6’, Togan Gökbakar yönetmenliğinde 8 Kasım’da vizyona girecek. Filmde, Konya yerine kendilerini Kenya’da bulan Recep İvedik ve arkadaşı Nurullah, iki düşman yerli kabilenin arasında kalacak. Kafadarlara ise İspanya’dan getirtilen Kiko adlı goril de
eşlik edecek.

Spiker okuduğu haberden sonra gözyaşlarını tutamadıKuzey Irak'ta devam eden Pençe-3 Harekatı’nda görev yaparken kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Teğmen Kamuran Ablak'ın (27) şehadet haberini okuyan haber spikeri zor anlar yaşadı. Şehit Teğmen Ablak'ın, genç spikerin lise arkadaşı olduğu öğrenildi.
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