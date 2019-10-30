Rol arkadaşı İspanya’dan

Şahan Gökbakar’ın başrolünü oynadığı ‘Recep İvedik 6’, Togan Gökbakar yönetmenliğinde 8 Kasım’da vizyona girecek. Filmde, Konya yerine kendilerini Kenya’da bulan Recep İvedik ve arkadaşı Nurullah, iki düşman yerli kabilenin arasında kalacak. Kafadarlara ise İspanya’dan getirtilen Kiko adlı goril de

eşlik edecek.