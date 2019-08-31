Rolü için imamdan özel ders aldı

Tahir Efendi rolünün kendisine ilk geldiğinde çok heyecanlandığını ve defalarca rolün detaylarını okuduğunu belirten Ünal Zorer, "Hayalimdeki rolü canlandırdım. Hep aklımda olan, öz maneviyatımı daha iyi anlatabileceğim, özümü anlatabilecek bir karakter" dedi.

Tarih araştırmalarının ardından Bayramiç’e çekimlerden iki gün önce giderek vatan şairimizin doğup büyüdüğü yerleri görmek istediğini dile getiren Zorer, Ersoy’un babası Tahir Efendi’nin imamlık yaptığı camiye de gittiğini açıkladı. Camii imamından özel ders aldığının altını çizen Ünal Zorer, “Kuran-ı Kerim okurken telaffuzu nasıl yapılır, ağız ve hançere teknikleri nelerdir onları öğrendim. Tahir Efendi hakkında da uzun uzun sohbetler ederek bilgiler aldım” ifadelerini kullandı.

BÖLGENİN YAŞLILARINDAN TAHİR EFENDİ'Yİ DİNLEDİ

Çekimlerden önce Mehmet Akif Ersoy ve babası Tahir Efendi’nin müze haline getirilen evini gezdiğini söyleyen Ünal Zorer, gördüklerinin ve öğrendiklerinin rolü için çok değerli olduğunu söyledi. Oyuncu, “Bölgedeki tarihi camileri de ziyarete gittim ve Bayramiç’in ileri gelen yaşlılarıyla Mehmet Akif Ersoy ve babası Tahir Efendi hakkında bilgiler aldım” şeklinde konuştu.

ROLÜ İÇİN ÖZEL KOSTÜM DİKİLDİ

Belgeselde giydiği kostümün kendisi için özel hazırlandığını açıklayan Ünal Zorer, “İçinde kendimi çok iyi hissettim, manevi olarak çok iyi bir duyguya girdim” dedi.

Vatan şairi Mehmet Akif Ersoy’un hayatının anlatıldığı 'Akif' belgeseli, 31 Ağustos Çanakkale’de gala gösterimi yapılacak.