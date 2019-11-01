Romantik iÅŸ yemeÄŸi

YaklaÅŸÄ±k dÃ¶rt saat kaldÄ±klarÄ± mekan Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nda gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan Ebru ÅžallÄ±, "EÅŸim ile birlikte yeni bir proje iÃ§in yemek yedik, fikir alÄ±ÅŸveriÅŸi yaptÄ±k. Bu akÅŸam bizim iÃ§in iÅŸ yemeÄŸi oldu" dedi

Proje ile ilgili sÄ±r vermeyen eski manken, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde eÅŸi UÄŸur AkkuÅŸâ€™un kendisine Bebekâ€™te bulunan bir villa hediye ettiÄŸi haberlerinin doÄŸru olup olmadÄ±ÄŸÄ± sorulunca, â€œArkadaÅŸlar evet doÄŸru ama fiyat sormayÄ±n" ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â