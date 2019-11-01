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01.11.2019 - 09:51 | | MESUT YILMAZ

Romantik iÅŸ yemeÄŸi

Eski manken Ebru ÅžallÄ± ile eÅŸi UÄŸur AkkuÅŸ, Ã¶nceki akÅŸam Tarabya'da bir mekanda akÅŸam yemeÄŸi yedi. ÃœnlÃ¼ Ã§ift, uzun sÃ¼re kaldÄ±klarÄ± mekanda sÄ±k sÄ±k cep telefonu ve tablet Ã¼zerinden birbirlerine resimler gÃ¶stererek, sohbet etti.

Romantik iÅŸ yemeÄŸi

YaklaÅŸÄ±k dÃ¶rt saat kaldÄ±klarÄ± mekan Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nda gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan Ebru ÅžallÄ±, "EÅŸim ile birlikte yeni bir proje iÃ§in yemek yedik, fikir alÄ±ÅŸveriÅŸi yaptÄ±k. Bu akÅŸam bizim iÃ§in iÅŸ yemeÄŸi oldu" dedi

Proje ile ilgili sÄ±r vermeyen eski manken, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde eÅŸi UÄŸur AkkuÅŸâ€™un kendisine Bebekâ€™te bulunan bir villa hediye ettiÄŸi haberlerinin doÄŸru olup olmadÄ±ÄŸÄ± sorulunca, â€œArkadaÅŸlar evet doÄŸru ama fiyat sormayÄ±n" ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â

Romantik iÅŸ yemeÄŸi

1 KasÄ±m 2019 Magazin Bülteni.
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Cadde YazarlarÄ±

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