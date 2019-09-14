14.09.2019 - 07:50 |
Romantik komedi istiyor
Merve Boluğur, uzun zamandır setten uzak kaldığını ve ekranı özlediğini söyledi.
Yeni sezonda şimdilik bir televizyon projesi olmadığını belirten oyuncu, “Romantik komedi istiyorum, çünkü çok seviyorum” şeklinde konuştu.
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