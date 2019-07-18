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18.07.2019 - 07:50

Romantik tatil

Gisele Bundchen ve Tom Brady, şu sıralar Kosta Rika’da çocuklarıyla tatil yapıyor.

Romantik tatil

10 yıllık evli çift, önceki gün okyanusta öpüşürken objektiflere takıldı. Daha sonra çocuklarını yüzdüren Bündchen, fiziğiyle de sahildeki tüm gözleri üzerine çekti.

    Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.
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