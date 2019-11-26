Romantik teklif

Hande Ataizi, sevgilisi Dinç Aydoğdu’yla, oğlu Leon’un Rumeli Hisarı’ndaki futbol okulunda görüntülendi. Evlilik teklifi aldığını söyleyen oyuncu, “Dinç, oğlumla markete gitti. Geldiklerinde kapıyı açtım, Dinç’in elinde bir yüzük kutusu, Leon’un elinde çiçek vardı, o sırada saksafon çalmaya başladı. Ne diyeceğimi bilemediğim sırada oğlum, “Dinç hadi söylesene, ‘Aile olacağız’ desene” dedi” açıklamasını yaptı.

Mutlu olduklarını söyleyen Ataizi, “İkisi de birbirini çok seviyor. Oyun üzerine kurulu, tatlı bir ilişkileri var. Üç kişi güzel oldu. Evimizde harika bir enerjimiz var. İnsanın çocuğu varsa, daha dikkatli hareket ediyor. Kararlarımda, Leon daha ön planda oluyor. O, bizimle başka mutlu, babasına gittiği zaman ayrı... Böyle ikiye bölünüyor ama mutlu hissettiği için sorun kalmıyor” diye konuştu.