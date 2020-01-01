Romantik teklif

Tuvana Türkay ve Onur Tuna’nın başrolünü oynadığı ‘Ağır Romantik’ filminin ilk tanıtımı yayınlandı. 14 Şubat’ta vizyona girecek projede, Tuna’nın (Kerem), Türkay’a (Aslı) 100 bin gül yaprağını sokağa dökerek, romantik bir evlilik teklifinde bulunduğu sahne dikkat çekti.