01.01.2020 - 07:50 |
Romantik teklif
Tuvana Türkay ve Onur Tuna’nın başrolünü oynadığı ‘Ağır Romantik’ filminin ilk tanıtımı yayınlandı.
Tuvana Türkay ve Onur Tuna’nın başrolünü oynadığı ‘Ağır Romantik’ filminin ilk tanıtımı yayınlandı. 14 Şubat’ta vizyona girecek projede, Tuna’nın (Kerem), Türkay’a (Aslı) 100 bin gül yaprağını sokağa dökerek, romantik bir evlilik teklifinde bulunduğu sahne dikkat çekti.
Türkü söylerken canlı yayında bayıldıEDİRNE'de yerel bir televizyon kanalındaki canlı yayınlanan programda konser veren 'Bulgaristan Razgrad Karaağaç Deliorman Türkü Grubu'ndan Azer Ahmetçik, türkü söylediği sırada bayıldı. Ahmetçik, verilen reklam arasında müdahalede edildikten sonra yeniden türkü söylemeye devam etti.