MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri RTÜK'ten Çukur'a bir ceza daha
20.12.2019 - 10:34 | | İHA

RTÜK'ten Çukur'a bir ceza daha

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Show TV ekranlarında yayınlanan 'Çukur' dizisi için kanala idari para cezası uyguladı. Dizi daha önce de hakkındaki şikayetler nedeniyle benzer bir cezaya çarptırılmıştı.

RTÜK'ten Çukur'a bir ceza daha

RTÜK, en çok şikayet edilen diziler arasında yer alan 'Çukur' dizisine 2 ay sonra 6112 sayılı yasayı ihlal ettiği gerekçesiyle yine ceza verdi. 'Çukur' dizisi için son üç ayda RTÜK Çağrı Merkezi'ne 3 bin 382 adet şikayet bildirimi yapıldı.

Yüksek izlenme oranına sahip televizyon dizilerinin toplumu derinden etkilediğinden yola çıkan Üst Kurul; silahlı çatışma, korku, şiddet ve işkence sahnelerine yer veren diziye yasanın 8. maddesindeki “Yayın hizmetleri, şiddeti özendirici ve kanıksatıcı olamaz” ve “Çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar, bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullanılsa dahi yayınlanamaz” hükümlerini ihlalden, yüzde iki oranında idari para cezası müeyyidesi uyguladı.

 

    Magazin Bülteni 20 Aralık 2019.
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları

    Çok Okunan Magazin Haberleri

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Işıl Yücesoy'dan ayrılık açıklaması

    Işıl Yücesoy'dan ayrılık açıklaması

    Smokinli Yalın

    Smokinli Yalın

    Baba-oğul alışveriş turunda

    Baba-oğul alışveriş turunda

    Bu cumartesi Milliyet Çocuk sayfası yine eğlence dolu!

    Bu cumartesi Milliyet Çocuk sayfası yine eğlence dolu!

    Sıradaki Haber