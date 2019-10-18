18.10.2019 - 16:20 |
Russell Crowe'dan Cem Yılmaz'a tebrik
Cem Yılmaz'ın 'Karakomik Filmler' serisinin ilk iki filmi '2 Arada' ve 'Kaçamak' vizyona girdi. Yılmaz'ın 2014 yılında 'Son Umut' filminde rol aldığı Hollywood yıldızı Russell Crowe, usta komedyeni tebrik etti.
Sosyal medya hesabından kendisini tebrik eden Russell Crowe'a teşekkür eden Cem Yılmaz, "Severim çok. Geçmiş 6 sene boyunca her filmimde arayıp, 'hayırlı olsun başarılar' der mi lan bir insan? Amcanın oğlu olsa yapmaz. İyi adam iyi. Ne zaman bir kardeşe ihtiyacın olsa o her daim orada! Teşekkürler Maximus!" mesajını paylaştı.