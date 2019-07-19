19.07.2019 - 09:14
Rüştü Reçber sabah yürüyüşünde
Bodrum'da bulunan yazlık evinde ailesi ile tatil yapan Rüştü Reçber, önceki gün sabah sporunda görüntülendi.
Kızı Tuana Reçber ile Cennet Koyu yolunda sabah yürüyüşü yapan Rüştü Reçber, aktif spor yaşamını bitirmiş olsa da formunu korumaya devam ettiğini kanıtladı.
Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.