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HaberlerCaddeRutkay ve Bilgin sunacak
29.10.2019 - 07:50 |

Rutkay ve Bilgin sunacak

Doğa Rutkay ile Hakan Bilgin, Magazin Gazetecileri Derneği’nin (MGD) düzenlediği 24’üncü Altın Objektif Ödülleri gecesini sunacak.

Rutkay ve Bilgin sunacak

Doğa Rutkay ile Hakan Bilgin, Magazin Gazetecileri Derneği’nin (MGD) düzenlediği 24’üncü Altın Objektif Ödülleri gecesini sunacak. 5 Kasım Salı akşamı Taksim CVK Park Bosphorus Hotel’de yapılacak törende ödüller sahiplerini bulacak. Dünyanın farklı kentlerinde sahneye çıkan Karsu ise şarkılarıyla organizasyona renk katacak.

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