Restorana giriş yapmadan önce kına gecesi hakkında konuşan Aylin Çoşkun, "Rüya gibi bir kına gecesi oldu, müthiş bir geceydi. Hepimiz çok eğlendik" dedi.

Ünlü şarkıcı, nişanlısı Volkan Aslan ve dostlarıyla birlikte gün boyu restoranda yemek eşliğinde sohbet etti.

15 yıldır beraber olan Aylin Çoşkun ile Volkan Aslan, önümüzdeki hafta nikah masasına oturacak.