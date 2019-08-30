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HaberlerCadde'Rüya gibi bir kına gecesi oldu'
30.08.2019 - 17:33

'Rüya gibi bir kına gecesi oldu'

İki gün önce Sait Halim Paşa Yalısı'nda gerçekleştirdikleri kına gecesiyle dikkatleri üzerine çeken şarkıcı Aylin Çoşkun ve nişanlısı Volkan Aslan, geçtiğimiz gün Vadistanbul'da objektiflere takıldı.

'Rüya gibi bir kına gecesi oldu'
Görkemli kına gecesi: Volkan'ın ömrünü tükettim!
Görkemli kına gecesi: Volkan'ın ömrünü tükettim!
Görkemli kına gecesi: Volkan'ın ömrünü tükettim!
Görkemli kına gecesi: Volkan'ın ömrünü tükettim!Haberin Tüm Fotoğrafları

Restorana giriş yapmadan önce kına gecesi hakkında konuşan Aylin Çoşkun, "Rüya gibi bir kına gecesi oldu, müthiş bir geceydi. Hepimiz çok eğlendik" dedi.

Ünlü şarkıcı, nişanlısı Volkan Aslan ve dostlarıyla birlikte gün boyu restoranda yemek eşliğinde sohbet etti.

15 yıldır beraber olan Aylin Çoşkun ile Volkan Aslan, önümüzdeki hafta nikah masasına oturacak.

30 Ağustos 2019 Magazin Bülteni30 Ağustos 2019 Magazin Bülteni
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