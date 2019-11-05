Rüya gibi düğün!

Sanayici İğdebeli Ailesi’nin ikinci kuşak genç iş insanı Gürbüz İğdebeli, yaşamını Hande Soy’la birleştirdi. Üç yıldır beraber olan çiftin düğünü, Shangri-La Bosphorus Otel’de gerçekleşti. İkilinin nikahını Beşiktaş Belediyesi’nden Osman Kurtoğlu kıyarken, şahitliklerini Aytuğ Güldam, Doçent Doktor Barış Aydil ve Selim Sapan yaptı. Çift, balayı için İtalya’nın Capri adasına gitti.