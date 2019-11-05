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05.11.2019 - 07:50 |

Rüya gibi düğün!

Sanayici İğdebeli Ailesi’nin ikinci kuşak genç iş insanı Gürbüz İğdebeli, yaşamını Hande Soy’la birleştirdi.

Rüya gibi düğün!

Sanayici İğdebeli Ailesi’nin ikinci kuşak genç iş insanı Gürbüz İğdebeli, yaşamını Hande Soy’la birleştirdi. Üç yıldır beraber olan çiftin düğünü, Shangri-La Bosphorus Otel’de gerçekleşti. İkilinin nikahını Beşiktaş Belediyesi’nden Osman Kurtoğlu kıyarken, şahitliklerini Aytuğ Güldam, Doçent Doktor Barış Aydil ve Selim Sapan yaptı. Çift, balayı için İtalya’nın Capri adasına gitti.

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Cadde Yazarları

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