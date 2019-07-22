22.07.2019 - 17:08
Rüzgar Erkoçlar’dan dikkat çeken paylaşım
Cinsiyet değiştirme operasyonuyla erkek olan oyuncu Rüzgar Erkoçlar, son paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurdu.
'Emret Komutanım' dizisinde canlandırdığı 'Foto Fato' karakteriyle adından söz ettiren Rüzgar Erkoçlar, 2013 yılında geçirdiği cinsiyet değiştirme ameliyatıyla gündem olmuştu.
Türkiye’nin Nil Erkoçlar olarak tanıdığı, cinsiyet değiştirdikten sonra Rüzgar adını alan oyuncu, fit görüntüsüyle takipçilerini şaşırttı.
Eve düşen buz kütlesi çatıyı deldiBurdur'un Yeşilova ilçesinde, Süleyman Ocak'a ait evin çatısına buz parçası düştü. Yolcu uçağından düştüğü değerlendirilen buz parçası, hasara yol açtı. Olay, saat 13.00 sıralarında, Yeşilova ilçesi Yarışlı köyünde meydana geldi. Süleyman Ocak'a ait tek katlı müstakil evin çatısına buz kütlesi düştü. Çatıyı ve tavanı delen buz kütlesi oturma odasına düşünce maddi hasara yol açtı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerince buz kütlesi üzerinde inceleme yapılıp, numune alındı. Buz kütlesinin yolcu uçağından düştüğünün değerlendirildiği öğrenildi.