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03.10.2019 - 10:05 |

Rüzgar-Tuğba Erkoçlar'dan aşk pozu

Oyuncu Rüzgar Erkoçlar ile eşi Tuğba Tuğba Beyazoğlu, sosyal medya hesaplarından romantik bir pozlarını paylaştı.

Rüzgar-Tuğba Erkoçlar'dan aşk pozu

2013 yılında geçirdiği ameliyat sonrası cinsiyet değiştiren ve 'Nil' olan ismini değiştiren Rüzgar Erkoçlar, 2017'de makyaj sanatçısı Tuğba Beyazoğlu ile Bahçeköy’de gerçekleşen bir törenle nikah masasına oturmuştu.

"HADİ, KUMDAN KALELER YAPALIM"
Uzun süredir gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih eden Erkoçlar çifti, sosyal medya hesaplarından yayınladıkları kareye, "Hadi kumdan kaleler yapalım, suya karışalım. Enerjimiz birbirimizi çevreliyor. Denge ve uyum içinde 'bize' karışıyor" notunu düştü.

Rüzgar-Tuğba Erkoçlardan aşk pozu

3 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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