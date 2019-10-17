Ryan Reynolds üçüncü çocuğuyla ilk fotoğrafını paylaştı

Ryan Reynolds, eşi Blake Lively ve üçüncü bebeğiyle poz verdi., Twitter’dan paylaştığı fotoğrafa düştüğü not ise dikkat çekti.

42 yaşındaki oyuncu, Kanada’nın Batı Kanada bölgesinde bir ormanın içinde çekilen fotoğrafa, "Britanya Kolumbiyası’nı seviyorum. Kızlarımın da benim büyüdüğüm gibi doğal oyun alanlarında büyümesini istiyorum. 21 Ekim’de oy vereceğiniz aday iklim politikasını şekillendirecek. Son dört yılda iklim konusundaki ilerlemeden gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.